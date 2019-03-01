БК "Политехник" впервые в сезоне нанес поражение лидеру чемпионата "Химику"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Лидер Суперлиги по баскетболу "Химик" в домашнем матче регулярного чемпионата принимал харьковский "Политехник", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
“Химик” немного лучше начал матч, выиграв стартовую четверть при минимальном преимуществе в 3 балла. Во второй четверти команда Владимира Коваля добавила в защите, а в игру включился Грэм, который существенно осложнил южненцам жизнь в “краске”. Американская связка харьковчан хорошо работала в нападении, а дальнее попадание Кромера с сиреной позволило гостям уйти на большой перерыв с преимуществом в одно очко.
Третью четверть можно разделить на три волны: сначала гости увеличили преимущество, затем позволили “Химику” вновь выйти в лидеры, а под занавес десятиминутки благодаря двум дальним от Дэвиса и еще одному от Козлова вновь вышли вперед. Точный трехочковый Антипова за три секунды до сирены сократил отставание “Химика” перед заключительной четвертью до 4 очков.
Хозяева на экваторе заключительной четверти сумели нивелировать отставание и сравнять счет, но последнее слово в этих качелях было за хозяевами. Благодаря фантастической игре во второй половине от Дэвиса, который реализовал 8 из 16 трехочковых, и серии подборов на чужом корзине “Политехник” лучше провел концовку.
Лидер сезона потерпел сенсационное домашнее поражение, проиграв впервые матч БК “Политехник” со счетом 87:92.
В составе победителей Дэвис набрал 27 очков, Кромер 21, а Грэм 19+13 ю.
В турнирной таблице “Химик” при 18 побед и 6 поражениях идут первыми, а харьковчане только 6 побед — 6 строчку.
Добавим, следующий матч южненцы проводить 2 марта дома против “Днепра” — это будет игра за первое место в турнирной таблице. Харьковчане в этот же день будут гостить в “Одессе”.