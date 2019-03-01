БК "Політехнік" вперше в сезоні завдав поразки лідеру чемпіонату "Хіміку"

"Хімік" трохи краще розпочав матч, вигравши стартову чверть за мінімальної переваги в 3 бали. У другій чверті команда Володимира Коваля додала у захисті, а в гру увімкнувся Грем, який суттєво ускладнив южненцям життя у "фарбі". Американська зв’язка харків’ян добре працювала у нападі, а дальнє влучання Кромера з сиреною дозволило гостям піти на велику перерву за переваги в одне очко.

Третю чверть можна розділити на три хвилі: спочатку гості збільшили перевагу, потім дозволили "Хіміку" знову вийти в лідери, а під завісу десятихвилинки завдяки двом дальнім від Девіса та ще одному від Козлова знову вийшли вперед. Влучний триочковий Антіпова за три секунди до сирени скоротив відставання "Хіміка" перед заключною чвертю до 4 очок.

Господарі на екваторі заключної чверті зуміли нівелювати відставання та зрівняти рахунок, але останнє слово в цих гойдалках було за господарями. Завдяки фантастичній грі у другій половині від Девіса, який реалізував 8 з 16 триочкових, та серії підбирань на чужому кошику "Політехнік" краще провів кінцівку.

Лідер сезону зазнав сенсаційної домашньої поразки, програвши вперше матч БК "Політехнік" з рахунком 87:92.

У складі переможців Девіс набрав 27 очок, Кромер 21, а Грем 19 + 13 пд.

В турнірній таблиці "Хімік" при 18 звитягах і 6 поразках йдуть першими, а харків'яни мають тільки 6 перемог – 6 рядок.

Додамо, наступний матч южненці проводитимуть 2 березня вдома проти "Дніпра" - це буде гра за перше місце в турнірній таблиці. Харків'яни у цей же день гостюватимуть в "Одесі".