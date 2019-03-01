БК "Політехнік" вперше в сезоні завдав поразки лідеру чемпіонату "Хіміку"

ukru
22 березня, 17:51 • 95524 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 134051 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109646 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109175 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101009 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103763 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152932 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168563 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155195 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251868 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 81008 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 37615 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 46326 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

07:47 • 24494 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 33274 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168213 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251868 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214001 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198647 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64055 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60112 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75040 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56663 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86638 перегляди
Актуальне
БК "Політехнік" вперше в сезоні завдав поразки лідеру чемпіонату "Хіміку"

БК "Політехнік" вперше в сезоні завдав поразки лідеру чемпіонату "Хіміку"

Київ • УНН

 • 7571 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Лідер Суперліги з баскетболу южненський "Хімік" у домашньому матчі регулярного чемпіонату приймав харківський "Політехнік", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

"Хімік" трохи краще розпочав матч, вигравши стартову чверть за мінімальної переваги в 3 бали. У другій чверті команда Володимира Коваля додала у захисті, а в гру увімкнувся Грем, який суттєво ускладнив южненцям життя у "фарбі". Американська зв’язка харків’ян добре працювала у нападі, а дальнє влучання Кромера з сиреною дозволило гостям піти на велику перерву за переваги в одне очко.

Третю чверть можна розділити на три хвилі: спочатку гості збільшили перевагу, потім дозволили "Хіміку" знову вийти в лідери, а під завісу десятихвилинки завдяки двом дальнім від Девіса та ще одному від Козлова знову вийшли вперед. Влучний триочковий Антіпова за три секунди до сирени скоротив відставання "Хіміка" перед заключною чвертю до 4 очок.

Господарі на екваторі заключної чверті зуміли нівелювати відставання та зрівняти рахунок, але останнє слово в цих гойдалках було за господарями. Завдяки фантастичній грі у другій половині від Девіса, який реалізував 8 з 16 триочкових, та серії підбирань на чужому кошику "Політехнік" краще провів кінцівку.

Лідер сезону зазнав сенсаційної домашньої поразки, програвши вперше матч БК "Політехнік" з рахунком 87:92.

У складі переможців Девіс набрав 27 очок, Кромер 21, а Грем 19 + 13 пд.

В турнірній таблиці "Хімік" при 18 звитягах і 6 поразках йдуть першими, а харків'яни мають тільки 6 перемог – 6 рядок.

Додамо, наступний матч южненці проводитимуть 2 березня вдома проти "Дніпра" - це буде гра за перше місце в турнірній таблиці. Харків'яни у цей же день гостюватимуть в "Одесі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16