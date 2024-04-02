Бизнесу представили модель экономического бронирования: как все будет работать

В Верховной Раде разрабатывают модель бронирования, согласно которой бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации после встречи с Председателем Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, и автором модели экономического бронирования Дмитрием Наталухой, передает УНН.

По данным ЕБА, в Комитете предлагают модель экономического бронирования сотрудников, которая бы дала дополнительную возможность забронировать нужных работников белому бизнесу. Согласно этой модели, бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников. Условие бронирования: отсутствие налоговых долгов и уплата военного сбора на каждого работника по формуле: 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч грн/месяц. Стратегические предприятия остаются под действием Постановления №76.

Кроме того, в ЕБА привели пошаговое разъяснение, как будет происходить бронирование.

Шаг 1. Уплата сбора

Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП - справку о движении средств.

Шаг 2. Верификация

Налоговые органы в онлайн режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка личности забронированного. Человек получает желтый QR код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить собственные данные в ЦПАУ для валидации бронирования.

Шаг 3. Обновление данных

Забронированное лицо посещает ЦПАУ, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

Модель распространяется на всех наемных работников и ФЛП, впрочем, не будет распространяться на дефицитные ВОС. По этой модели, компания может самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. В то же время экономическая бронь не дает разрешение на выезд. Для ФЛП действует дополнительное требование - предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования для подтверждения реальной активности.

Добавим

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в Украине зарезервировано около 540 000 человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации.