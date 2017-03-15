Бизнес и фискальная служба вырабатывают общую позицию по вопросам трансфертного ценообразования

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Офис крупных налогоплательщиков ГФС стал площадкой для диалога о формировании списка объектов контроля трансфертного ценообразования (организационно-правовых форм нерезидентов в разрезе государств или территорий, взаимоотношения с которыми будут признаваться контролируемыми для целей трансфертного ценообразования), который должен принять Кабмин в соответствии со вступившей в силу с 1 января 2017 года новой нормой пп. “г” п. 39.2.1.1 ст. 39 Налогового кодекса Украины, передает УНН.

Кроме руководства Офиса, в рабочем совещании 15 марта 2017 года приняли участие представители Минфина, Государственной фискальной службы, консалтинговых и аудиторских структур, Торгово-Промышленной Палаты Украины, а также народный депутат Татьяна Острикова, глава таможенного подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

Участники совещания договорились о формате выработки согласованной позиции для скорейшего принятия Кабмином с учетом предложений бизнеса списка конкретных организационно-правовых форм, результаты деятельности которых не облагаются корпоративным налогом в других странах — как нового объекта контроля.

Трансфертное ценообразование является формированием цены товаров и услуг при операциях с иностранными компаниями (связанными лицами), в том числе и внутри транснациональных корпораций. Международным стандартом в сфере трансфертного ценообразования является принцип “вытянутой руки” согласно которому трансфертные условия должны соответствовать рыночным — аналогичным операциям между контрагентами, никак не связанными между собой. Принцип “вытянутой руки” призван защитить базу налогообложения в Украине, предотвратить ее вывод за рубеж ( в офшоры, либо в компании, которые не подлежат налогообложению).

Офис крупных налогоплательщиков ГФС работает с чемпионами украинской экономики, годовой доход которых превышает 1 млрд грн или которые платят в год более 20 млн грн налогов.

Украинские Национальные Новости

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