Бизнес и фискальная служба вырабатывают общую позицию по вопросам трансфертного ценообразования

Кроме руководства Офиса, в рабочем совещании 15 марта 2017 года приняли участие представители Минфина, Государственной фискальной службы, консалтинговых и аудиторских структур, Торгово-Промышленной Палаты Украины, а также народный депутат Татьяна Острикова, глава таможенного подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

Участники совещания договорились о формате выработки согласованной позиции для скорейшего принятия Кабмином с учетом предложений бизнеса списка конкретных организационно-правовых форм, результаты деятельности которых не облагаются корпоративным налогом в других странах — как нового объекта контроля.

Трансфертное ценообразование является формированием цены товаров и услуг при операциях с иностранными компаниями (связанными лицами), в том числе и внутри транснациональных корпораций. Международным стандартом в сфере трансфертного ценообразования является принцип “вытянутой руки” согласно которому трансфертные условия должны соответствовать рыночным — аналогичным операциям между контрагентами, никак не связанными между собой. Принцип “вытянутой руки” призван защитить базу налогообложения в Украине, предотвратить ее вывод за рубеж ( в офшоры, либо в компании, которые не подлежат налогообложению).

Офис крупных налогоплательщиков ГФС работает с чемпионами украинской экономики, годовой доход которых превышает 1 млрд грн или которые платят в год более 20 млн грн налогов.