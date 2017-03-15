Бізнес і фіскальна служба узгодять спільну позицію з питань трансфертного ціноутворення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Офіс великих платників податків УКРІНФОРМ став майданчиком для діалогу про формування списку об'єктів контролю трансфертного ціноутворення (організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав або територій, взаємини з якими будуть визнаватися контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення), який повинен прийняти Кабмін відповідно до чинної з 1 січня 2017 року нової нормою пп. "Г" п. 39.2.1.1 ст. 39 Податкового кодексу України, передає УНН.
Крім керівництва Офісу, в робочій нараді 15 березня 2017 року прийняли участь представники Мінфіну, Державної фіскальної служби, консалтингових і аудиторських структур, Торгово-Промислової Палати України, а також народний депутат Тетяна Острикова, глава митного підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.
Учасники наради домовилися про формат вироблення узгодженої позиції для якнайшвидшого прийняття Кабміном з урахуванням пропозицій бізнесу списку конкретних організаційно-правових форм, результати діяльності яких не обкладаються корпоративним податком в інших країнах - як нового об'єкта контролю.
Трансфертне ціноутворення є формуванням ціни товарів і послуг при операціях з іноземними компаніями (пов'язаними особами), в тому числі і всередині транснаціональних корпорацій. Міжнародним стандартом в сфері трансфертного ціноутворення є принцип "витягнутої руки" згідно з яким трансфертні умови повинні відповідати ринковим - аналогічних операцій між контрагентами, ніяк не пов'язаними між собою. Принцип "витягнутої руки" покликаний захистити базу оподаткування в Україні, запобігти її виведення за кордон (в офшори, або в компанії, які не підлягають оподаткуванню).
Офіс великих платників податків УКРІНФОРМ працює з чемпіонами української економіки, річний дохід яких перевищує 1 млрд грн або які платять в рік більше 20 млн грн податків.