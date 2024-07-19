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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 12:52  •  9769 просмотра

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Предприниматели в Украине испытывают усиленное давление со стороны силовиков. По словам Виктора Московченко, количество уголовных производств против бизнеса в прошлом году выросло в 2,6 раза, большинство из которых сфальсифицированы.

Украинские предприниматели постоянно испытывают давление со стороны силовиков, а в последнее время возросло и количество уголовных производств против бизнеса, однако большинство из них сфальсифицированы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал владелец компании "Мединова", член ОО "Манифест42" Виктор Московченко.

"Очень усилилось давление на бизнес, очень. В прошлом году примерно в 2,6 раза выросло количество уголовных производств. Большинство из них - это фальсифицированные производства. Сейчас все против бизнеса. Никаких решений не бывает в сторону бизнеса", - говорит Московченко.

Он отметил, что сейчас в Украине есть 78 инстанций, которые могут закрыть любой украинский бизнес.

"У нас есть большевистская система и она никуда не делась. С 17 года прошлого века. Бизнес - это буржуи и кулаки, их надо грабить, забирать все. "Маски-шоу", рейдерские захваты и так далее, здесь нет давления - есть перманентный грабеж", - считает предприниматель.

Виктор Московченко также сообщил, что в частности его компании и его контрагенты столкнулась с давлением со стороны силовиков. К примеру, правоохранители провели обыски у его контрагента, изъяли, в частности, наличные средства, а потом эти деньги "исчезли" из сейфа прокуратуры.

Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"18 июля 2024, 09:57 • 53167 просмотров

Контекст

В конце января члены экономического блока правительства и руководство Верховной Рады провели закрытую встречу с предпринимателями. Темой встречи стало давление силовых структур на бизнес на фоне ареста бизнесмена Игоря Мазепы и обысков в инвесткомпании Concorde Capital.

После этого, 23 января, ввели трехмесячный мораторий на проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий. Действие этого запрета уже давно закончилось, однако члены движения "Манифест42" призвали продлить так называемый мораторий на "маски-шоу".

Добавим

Недавно бизнес-сообщество всколыхнул новый громкий скандал. Торгово-развлекательный комплекс и бизнес-центр "Гулливер", который принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Полищуку, пытаются передать в АРМА. Как заявляют представители "Гулливера", такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
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