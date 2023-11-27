Бывшие украинские заключенные простояли на российско-грузинской границе более двух недель

На российско-грузинской границе застряли 20 бывших заключенных из Украины. Мужчины жили в нейтральной зоне на грузинском КПП "Дарьяли" — несколько человек в подвальном помещении, где нет отопления. Некоторые из них ждали пропуска больше двух недель. Об этом сообщают грузинские медиа со ссылкой на данные волонтером из проекта Volunteers Tbilisi, передаёт УНН.

Дополнение

По данным волонтером около 17:00 украинцам удалось благополучно пересечь границу, и они уже направляются в Тбилиси, где получат документы, чтобы вернуться домой.

Контекст

20 бывших заключенных из Украины застряли на грузинской границе.

По информации проекта помощи украинцам Volunteers Tbilisi, с начала ноября бывшие заключенные из Украины, желающие попасть в Грузию, жили в нейтральной зоне на КПП "Дарьяли" — их не пускали в страну. Несколько человек ночевали в подвальном помещении, где нет отопления.

Мужчины находились на границе от 3 до 18 дней. Всего 20 человек.

Несколько человек там — крымчане, они оказались в заключении до аннексии, а после их перевели в Херсон. На руках из документов: справка об освобождении и бумага о подтверждении личности — цитируют слова волонтером грузинских СМИ.

Напомним

По информации росских медиа, осужденных из Херсона часто депортируют из россии в другие страны, чаще всего в Грузию.

Согласно данным грузинских СМИ не редко в процессе депортации бывшие заключенные из Украины застревают на Верхнем Ларсе. В августе в таком положении оказались шесть человек, депортированные из россии; в октябре - 7. В первом случае понадобилось 11 дней, во втором - две недели, для решения вопроса и пропуска их через территорию Грузии.