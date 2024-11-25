Биткоин восстанавливается после падения на выходных: что с криптовалютным рынком

Цена биткоина выросла в понедельник после ценовых потерь на выходных, когда движение к рекордной отметке в $100 тыс. приостановилось из-за неопределенности относительно влияния президентства Дональда Трампа на криптовалюту. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

На прошлой неделе биткоин достиг рекордного максимума в $99 617,4 после стремительного роста, который начался в начале ноября на фоне победы Трампа на президентских выборах 2024 года.

Однако криптовалюте не удалось преодолеть символический барьер в $100 тыс. На выходных цена резко снизилась из-за фиксации прибыли инвесторами и ожидания более четких сигналов относительно криптовалютной политики новой администрации.

По состоянию на 00:10 по восточноевропейскому времени (05:10 по Гринвичу) биткоин торговался на уровне $97 880,9, что на 0,3% ниже. Во время выходных цена снижалась до $96 тыс.

В пятницу Дональд Трамп объявил о кандидатуре инвестора Скотта Бессента, основателя хедж-фонда Key Square Group, на должность министра финансов.

Бессент, который ранее публично поддерживал криптовалюты, выразил энтузиазм относительно позиции Трампа по этому вопросу во время интервью Fox News в июле. Он также известен как умеренный выбор для администрации, способный продвигать налоговые реформы и смягчение ограничений на торговлю.

Цены на криптовалюты продолжили снижаться в понедельник после выходных потерь. Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, упал на 0,9% до $3 385,74.

XRP снизился на 0,6%, достигнув $1,4547, после значительного роста на прошлой неделе. Его цена подскочила на фоне новостей о предстоящей отставке председателя SEC Гэри Генслера в январе, когда Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей президента.

Отставка Генслера вызвала оптимизм среди инвесторов, которые ожидают менее жесткого регулирования криптовалют при новой администрации. XRP особенно выиграл от этих новостей, учитывая длительный судебный процесс SEC против Ripple, компании, стоящей за этим альткоином.

SOL, ADA и MATIC потеряли в стоимости от 0,5% до 3,3%. Среди мем-токенов Dogecoin упал на 2,4%.

Напомним

На прошлой неделе биткоин приблизился к символическому уровню в $100 тыс., чему способствовали ожидания позитивных изменений в законодательстве США и растущий интерес инвесторов на фоне поддержки криптовалют новоизбранным президентом Дональдом Трампом.