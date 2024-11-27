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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин упал до 93 тыс. долларов из-за экономических новостей США

Биткоин упал до 93 тыс. долларов из-за экономических новостей США

Киев  •  УНН

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Биткоин снизился на 1,6% до $93 131,5 из-за фиксации прибыли после недавнего ралли. Трейдеры ожидают экономических данных США и реакции на заявления Трампа о торговых тарифах.

В среду биткоин продолжил падение третью сессию подряд, поскольку трейдеры активно фиксировали прибыль после недавнего ралли. Ожидание новых сигналов по экономической политике США также подтолкнуло рынок к осторожности. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая в мире криптовалюта находится в фазе снижения с конца прошлой недели. Инвесторы начали фиксировать прибыли после достижения рекордных максимумов, особенно из-за того, что биткоин не смог преодолеть ключевой уровень в $100 тыс.

Риски на рынке выросли после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести новые торговые тарифы против ряда стран. Это вызвало опасения по поводу возможного возобновления торговой войны, что еще больше охладило аппетит к риску.

К 01:16 по восточному времени (06: 16 по Гринвичу) биткоин снизился на 1,6%, торгуясь на уровне $93 131,5.

На этой неделе инвесторы сосредоточены на ключевых экономических показателях США, которые могут повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Курс валют на 27 ноября: гривна приближается к историческому минимуму27 нояб. 2024, 07:12 • 12250 просмотров

Особое внимание приковано к индексу цен PCE-основному индикатору инфляции для ФРС, который будет обнародован в среду. Ожидается, что в этом отчете будут определены дальнейшие планы центрального банка по снижению процентных ставок.

Кроме того, в среду будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал. Недавние экономические отчеты демонстрируют стабильность экономики США, особенно инфляции, которая может ограничить возможности ФРС для быстрого смягчения денежно-кредитной политики.

Дополнительный интерес вызывает политика Дональда Трампа в отношении криптовалют. Президент пообещал сделать США "крипто-столицей" мира и предложил создание национального биткоин-резерва. Однако трейдеры пока ожидают конкретных действий, чтобы оценить реальное влияние этих инициатив на рынок.

Трейдеры в настоящее время ожидают четких сигналов относительно крипто валютной политики от Дональда Трампа, который официально займет пост президента 20 января. В то же время его выбор кандидатов на ключевые должности — министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лутника — принес определенный оптимизм, ведь оба политика поддерживают развитие криптовалют.

Ослабление биткоина негативно повлияло на основные альткоины, которые продолжают демонстрировать спад после резкого обвала рынка в ноябре.

Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, снизился на 0,4% до $3 419,99. XRP, Solana, Cardano и Polygon потеряли от 0,9% до 5%, причем наибольшее падение зафиксировал XRP.

Мем-криптовалюты также не остались в стороне: Dogecoin снизился на 3%.

Напомним

Вчера падение биткоина потянуло за собой вниз весь криптовалютный рынок.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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