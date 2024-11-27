Курс валют на 27 ноября: гривна приближается к историческому минимуму

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,50 грн/долл, что на 7 копеек ниже предыдущего. На межбанке доллар торгуется по 41,58-41,60 грн, а в обменниках - по 41,70-41,77 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5035 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

детали

Официальный курс доллара составляет 41,50 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,68 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:

- Доллар можно купить за 41,79 грн, а продать за 41,30 в банках.

- Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,35 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,70 — 41,77 грн, а евро-по 43,94 -44,10 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,58-41,60 грн/долл. для доллара и 43,66-43,67 грн/евро для евро.

Напомним

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины за октябрь выросла на 5,9 млрд гривен и по состоянию на 1 ноября составляет 1 331,6 млрд гривен.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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