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Возле побережья Йемена повстанцы атаковали фрегат саудовских ВМС

Возле побережья Йемена повстанцы атаковали фрегат саудовских ВМС

Киев • УНН

 • 8954 просмотра

КИЕВ. 31. января. УНН. Повстанцы Хути атаковали саудовско-военный корабль у западного побережья Йемена, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает командование аравийской коалиции, три катера, на борту которых находились смертники атаковали саудовский фрегат у побережья.

В результате нападения двое членов команды саудовского боевого корабля были убиты, трое получили ранения.

Также отметили, что в результате нескольких взрывов произошел пожар, который удалось ликвидировать и продолжить движение по курсу.

Командование аравийской коалиции расценивает это нападение как террористический акт и отмечают, что за последние полгода это уже второй случай нападения.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Йемене.

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