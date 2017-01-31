Возле побережья Йемена повстанцы атаковали фрегат саудовских ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 31. января. УНН. Повстанцы Хути атаковали саудовско-военный корабль у западного побережья Йемена, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщает командование аравийской коалиции, три катера, на борту которых находились смертники атаковали саудовский фрегат у побережья.
В результате нападения двое членов команды саудовского боевого корабля были убиты, трое получили ранения.
Также отметили, что в результате нескольких взрывов произошел пожар, который удалось ликвидировать и продолжить движение по курсу.
Командование аравийской коалиции расценивает это нападение как террористический акт и отмечают, что за последние полгода это уже второй случай нападения.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Йемене.