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Біля узбережжя Ємену повстанці атакували фрегат саудівських ВМС

Біля узбережжя Ємену повстанці атакували фрегат саудівських ВМС

Київ • УНН

 • 8954 перегляди

КИЇВ. 31. січня. УНН. Повстанці Хуті атакували саудівсько-військовий корабель біля західного узбережжя Ємену, передає УНН з посиланням на Reuters.

Як повідомляє командування аравійської коаліції, три катери, на борту яких знаходилися смертники, атакували саудівський фрегат біля узбережжя.

В результаті нападу двоє членів команди саудівського бойового корабля були вбиті, троє отримали поранення.

Також зазначили, що в результаті декільков вибухів сталась пожежа, яку вдалося ліквідувати та продовжити рух за курсом.

Командування аравійської коаліції розцінює цей напад як терористичний акт і зазначають, що за останні пів року це вжде другий випадок нападу.

Як повідомляв УНН, щонайменше 100 осіб загинуло внаслідок збройних сутичок у Ємені.

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