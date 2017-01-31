Біля узбережжя Ємену повстанці атакували фрегат саудівських ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 31. січня. УНН. Повстанці Хуті атакували саудівсько-військовий корабель біля західного узбережжя Ємену, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє командування аравійської коаліції, три катери, на борту яких знаходилися смертники, атакували саудівський фрегат біля узбережжя.
В результаті нападу двоє членів команди саудівського бойового корабля були вбиті, троє отримали поранення.
Також зазначили, що в результаті декільков вибухів сталась пожежа, яку вдалося ліквідувати та продовжити рух за курсом.
Командування аравійської коаліції розцінює цей напад як терористичний акт і зазначають, що за останні пів року це вжде другий випадок нападу.
Як повідомляв УНН, щонайменше 100 осіб загинуло внаслідок збройних сутичок у Ємені.