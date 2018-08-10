У столичного автовокзала произошла перестрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня у автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе Киева произошла драка с перестрелкой. Об этом сообщает УНН со посиланянм на пресс-службу полиции Киева.
Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая".
Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия. Полицейские осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.
Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски.
После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
Напомним, в Одессе из-за арбузов произошла стрельба.