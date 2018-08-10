Біля столичного автовокзалу сталася перестрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні біля автовокзалу на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі Києва сталася бійка з стріляниною. Про це повідомляє УНН з посиланянм на прес-службу поліції Києва.
Попередньо відомо, що шестеро чоловіків спровокували бійку із трьома опонентами. У результаті хтось із учасників зробив кілька пострілів. Інформація про потерпілих уточнюється, оскільки на момент приїзду правоохоронців їх забрала "швидка".
Експерти вилучили гільзи для проведення дослідження, попередньо - стріляли з травматичної зброї. Поліцейські оглядають місце події,спілкуються зі свідками та перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати правопорушення.
Зловмисники з місця події втекли, тож зусилля правоохоронців спрямовані на їх пошуки.
Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, в Одесі через кавуни сталася стрілянина.