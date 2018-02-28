Возле одной из школ Ровно нашли гранату

"28 февраля, около восьми утра в полицию сообщил житель областного центра, что на улице Пушкина на территории одной из государственных учреждений, неподалеку местной школы, лежит предмет, внешне похожий на гранату", - передают в полиции.

Проезд транспорта заблокировали, а также был организован проход детей в школу, которая находится неподалеку.

"По результатам осмотра стало известно, что это граната РГД-5. Ее полицейские привели в безопасное состояние, отсоединив запал от корпуса, и изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты, работники взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции, спасатели и экстренные службы.

Напомним, во время столкновения возле Верховной Рады 27 февраля митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства.