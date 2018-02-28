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Біля однієї зі шкіл Рівного знайшли гранату

Біля однієї зі шкіл Рівного знайшли гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Перехожий знайшов гранату біля будівлі обласного управління лісового та мисливського господарства у Рівному. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.

"28 лютого, близько восьмої ранку до поліції повідомив мешканець обласного центру, що на вулиці Пушкіна на території однієї із державних установ, неподалік місцевої школи, лежить предмет, зовні схожий на гранату", - передають в поліції.

Проїзд транспорту заблокували, а також був організований прохід дітей до школи, яка знаходиться неподалік.

"За результатами огляду стало відомо, що це граната РГД-5. Її поліцейські привели у безпечний стан, від’єднавши запал від корпусу, та вилучили для проведення експертизи", - зазначено в повідомленні.
Постраждалих немає.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти, працівники вибухотехнічного відділу ГУ Нацполіції, рятувальники та екстрені служби.

Нагадаємо, під час сутички біля Верховної Ради 27 лютого мітингувальники кинули в бік правоохоронців вибухові засоби.

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