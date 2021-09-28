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Возле здания Главного управления полиции в Киеве прорвало трубу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Киеве возле здания Главного управления полиции в Киеве произошел прорыв трубопровода. Сейчас происходит устранение повреждения. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе КП “Киевтеплоэнерго”.

Цитата

“Происходит устранение повреждения на трубопроводе диаметром 300 мм. Потребители не отключены от горячей воды, их переключили на другой трубопровод”, — сказали в Киевтеплоэнерго.

Детали

В Киевтеплоэнерго заявили, что планируют устранить повреждения в течение суток. “Вода, которая видна, то идет процесс устранения повреждения”, — пояснили в пресс-службе.

Добавим, что повреждения на трубопроводе произошло по улице Владимирский проезд.

Дополнение

Летом в Киеве во время плановых гидравлических испытаний под мостом Патона произошло повреждение теплосети.

Также 2 июля произошла очередная авария на теплосети на мосту Патона в Киеве.

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