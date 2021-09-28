Біля будівлі Головного управління поліції у Києві прорвало трубу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В Києві біля будівлі Головного управління поліції у Києві стався прорив трубопроводу. Наразі відбувається усунення пошкодження. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі КП “Київтеплоенерго”.
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“Відбувається усунення пошкодження на трубопроводі діаметром 300 мм. Споживачі не відключені від гарячої води, їх перемкнули на інший трубопровід”, — сказали в Київтеплоенерго.
Деталі
В Київтеплоенерго заявили, що планують усунути пошкодження впродовж доби. “Вода, яку видно, то йде процес усунення пошкодження”, — пояснили в пресслужбі.
Додамо, що пошкодження на трубопроводі сталося по вулиці Володимирський проїзд.
Доповнення
Влітку у Києві під час планових гідравлічних випробувань під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі.
Також 2 липня сталася чергова аварія на тепломережі на мосту Патона у Києві.