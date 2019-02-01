У берегов Турции обнаружена немецкая подлодка времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Недалеко от побережья стамбульского района Шили обнаружена немецкая субмарина времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Подводную лодку нацистов U-23 нашли в ходе съемок очередной серии документальной программы Mavi Tutku телеканала TRT World", - пишет агенство.
Турецкое поисково-спасательное судно Akin обнаружило подлодку в двух милях от населенного пункта Агва на глубине 40 метров. Съемки велись дистанционно-управляемым подводным аппаратом ROV.
Напомним, на севере Франции обнаружены обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны.