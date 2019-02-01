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22 березня, 17:51 • 95364 перегляди

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22 березня, 16:18 • 133941 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109601 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Біля берегів Туреччини виявлено німецьку субмарину часів Другої світової війни

Біля берегів Туреччини виявлено німецьку субмарину часів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 20985 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Недалеко від узбережжя стамбульського району Шили виявлено німецьку субмарину часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"Підводний човен нацистів U-23 знайшли в ході зйомок чергової серії документальної програми Mavi Tutku телеканалу TRT World", - пише агентство.

Турецьке пошуково-рятувальне судно Akin виявило підводний човен в двох милях від населеного пункту Агва на глибині 40 метрів. Зйомки велися дистанційно-керованим підводним апаратом ROV.

Нагадаємо, на півночі Франції виявлені уламки німецького підводного човна часів Першої світової війни.

У берегов Турции обнаружили подлодку нацистов
Недалеко от побережья стамбульского района Шили обнаружена немецкая субмарина времен Второй мировой войны. Подводную лодку нацистов U-23 нашли в ходе съемок очередной серии документальной программы Mavi Tutku телеканала TRT World.
01.02.2019

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