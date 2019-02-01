Біля берегів Туреччини виявлено німецьку субмарину часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Недалеко від узбережжя стамбульського району Шили виявлено німецьку субмарину часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"Підводний човен нацистів U-23 знайшли в ході зйомок чергової серії документальної програми Mavi Tutku телеканалу TRT World", - пише агентство.
Турецьке пошуково-рятувальне судно Akin виявило підводний човен в двох милях від населеного пункту Агва на глибині 40 метрів. Зйомки велися дистанційно-керованим підводним апаратом ROV.
Нагадаємо, на півночі Франції виявлені уламки німецького підводного човна часів Першої світової війни.
01.02.2019