Большинство украинцев определились, чем для них является конфликт на Донбассе — исследование

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Абсолютное большинство граждан Украины считают конфликт на Донбассе российско-украинским, в котором Россия имеет цель получения контроля надо всей Украиной. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Фактор общественного мнения в формировании политики урегулирования российско-украинского конфликта: возможности и риски”, проведенного центром Разумкова, передает УНН.

“Абсолютное большинство (64,6%) опрошенных граждан считают конфликт на Донбассе российско-украинским (не внутренним), в котором Россия имеет цель получение контроля надо всей Украиной (68% из тех, кто считает конфликт российско-украинским, и 43,9% всех опрошенных)”, — отмечают социологи.

В то же время, согласно результатам, 16,3% граждан считают конфликт “внутренним”, тогда как 13,7% затруднились ответить на этот вопрос. Еще 5,5% респондентов выбрали другой ответ.

Так, несмотря на наличие региональных различий в долях граждан, которые поддерживают различные точки зрения относительно природы конфликта, доминирующим все же остается восприятие конфликта как межгосударственного.

По данным проведенного исследования, даже на востоке и юге Украины, где более четверти опрошенных (29,8% и 28,7% соответственно) считают конфликт внутренним, доля тех, кто разделяет официальную и доминирующую в обществе точку зрения преобладает (39,9% и 47,1%, соответственно). Примечательно также, что именно на востоке и юге значительно выше доля тех, кто не имеет ответа на этот вопрос.

“Доминирование общественного мнения относительно конфликта как межгосударственного, а не внутреннего, является положительным фактором влияния на официальную политику. Официальная риторика и практические решения, которые идут вразрез с позицией абсолютного большинства общества несут прямые риски по меньшей мере падения рейтингов В. Зеленского и правящей партии, а в отдельных случаях — риски более активной демонстрации несогласия с государственной политикой”, — отмечают в Центре Разумкова.

Исследование было проведено Центром Разумкова 16-22 октября 2020 года. Было опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Как сообщал УНН, по результатам исследования, проведенного центром Разумкова совместно с центром “Социс” и обнародованного 13 августа, Россию считают агрессором, от которого надо защищаться и не поддерживать с ним никаких отношений, 59,5% респондентов, а 9% считают эту страну братской к Украине.

Украинские Национальные Новости

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