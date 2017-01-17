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Более 260 случаев нарушений свободы слова зафиксировано в Украине в 2016 году - ИМИ

Более 260 случаев нарушений свободы слова зафиксировано в Украине в 2016 году - ИМИ

Киев • УНН

 • 8802 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 264 случая нарушений свободы слова, что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году - 995 случаев). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации "Барометр свободы слова", передает УНН.

Согласно результатам исследования, вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016 году количество нарушений свободы слова составляло 307 случаев.

Категорией, в которой зафиксировано больше всего нарушений, стали препятствование законной профессиональной деятельности журналистов - 108 (в 2015 году - 100, в 2014 году - 150, в 2013 году - 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть.

На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивание журналистов - 43.

В 2016 году эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году - 98, в 2013 году - 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней.

В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации - по 30 случаев соответственно.

"Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений), и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). Основными нападающими на журналистов в этом году были частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013 годов, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники", - говорится в сообщении.

Как отмечено в исследовании, количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялось с предыдущим годом (33 случая), в 2014 - 14, в 2013 году - 13 случаев. В 2016 году, как и в прошлом году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.

Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 - 2, в 2014 году - 7, в 2013 - ни одного). В Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет, который ехал в этой машине. Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц". Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные мотивы, российский след и покушение на руководительницу "Украинской правды" Елену Притулу.

Как отмечается в сообщении, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, учитывая ограниченный доступ к этой территории. В частности, это блокирование вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах - базах данных. Также в плену т.н. "ЛНР" сейчас находится трое блоггеров - жителей Луганска, которым боевики обвиняют распространение "экстремистских материалов" относительно самоназванных республик. Для сравнения - в прошлом году ИМИ зафиксировал на оккупированных территориях Донбасса 16 случаев.

"В аннексированному Россией Крыму в 2016 году зафиксирован 31 случай нарушений свободы слова, чуть меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове СМИ и журналистов, как и в прошлом году, оказывали давление российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть. Так, ФСБ выдвинули крымском журналисту Николаю Семене обвинения в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Сам Семена на допросе ФСБ отметил, что считает "разговор о принадлежности Крыма России дискуссионым" и в своей журналистской статье "реализовал право на выражение своего мнения", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году большинство случаев произошли в Киеве - 60, в 2014 - в Киеве (256), на Востоке (Луганская область - 91 случай, Донецкая - 197) и в Крыму (148).

Украинские Национальные Новости

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