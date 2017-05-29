Более 200 железнодорожников ликвидируют последствия аварии двух поездов в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 мая. УНН. В Каменец-Подольском районе вблизи железнодорожной станции Негин проводят масштабные работы по ликвидации аварии, которая произошла в субботу 26 мая, передает корреспондент УНН.
Сейчас здесь работают около 200 сотрудников Юго-Западной железной дороги и спецпоезд по восстановлению, прибывший из Жмеринки.
Работники поднимают вагоны поездов, которые перевернулись и которые должны перевезти в ремонтных мастерских депо.
Напомним, 27 мая в 5:55 часов на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда № 139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этой транспортного происшествия произошло схождение одного пассажирского вагона и локомотива.
В 15-вагонном пассажирском поезде 139 "Киев-Каменец-Подольский" находился 541 пассажир, из них - более 200 детей школьного возраста.
Четверо детей, которые получили легкие травмы, были осмотрены медиками центральной больницы г.Каменец-Подольский. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь и отпустили детей из больницы.
Как рассказали корреспонденту УНН, в Каменец-Подольской городской больнице, в нейрохирургическом отделении проходят лечение машинист и помощник машиниста грузового поезда. У них диагостовано сотрясение головного мозга. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Напомним, комиссия "Укрзализныци" провела служебное расследование по аварии поездов. Сейчас рассматривают две версии причины аварии: "грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ. А также - ложные действия дежурного по станции".
Движение поездов на участке железнодорожного пути где произошло столкновение, восстановили еще в день аварии.