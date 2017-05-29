Більше 200 залізничників ліквідовують наслідки зіткнення двох потягів на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 травня. УНН. У Кам'янець-Подільському районі поблизу залізничної станції Нігин проводять маштабні роботи щодо ліквідації аварії, яка сталася у суботу 26 травня, передає кореспондент УНН.
Наразі тут працюють близько 200 працівників Південно-Західної залізниці і спецпотяг з відновлення, що прибув з м.Жмеринка.
Працівники піднімають вагони потягів, що перекинулись, які мають перевезти до ремонтних майстерень депо.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 годині на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива.
У 15-вагонному пасажирському потязі 139 "“Київ-Кам’янець-Подільський” перебували 541 пасажир, серед яких — понад 200 дітей шкільного віку.
Четверо дітей, які отримали легкі травми, були оглянуті медиками центральної лікарні м.Кам’янець-Подільський. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу та відпустили дітей з лікарні.
Як розповіли кореспонденту УНН, у Кам’янець-Подільській міській лікарні, у нейрохірургічному відділенні проходять лікування машиніст і помічник машиніста вантажного потягу. У них діагостовано струс головного мозку. Стан здоров’я — задовільний.
Нагадаємо, комісія “Укрзалізниці’ провела службове розслідування щодо аварії потягів. Наразі розглядають дві версії причини аварії: “грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт . А також — хибні дії чергового по станції”.
Рух потягів на ділянці залізничної колії де сталося зіткнення, відновили ще в день аварії.