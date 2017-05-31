Более 2 тыс. гражданских погибли за время конфликта на Донбассе - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Количество погибших гражданских лиц с начала конфликта на Донбассе превысило 2 тысячи, еще около 7-9 тысяч получили ранения за это время. Об этом говорится в новом отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает УНН.
"По оценкам агентства, общее число погибших среди гражданских лиц с начала конфликта (в период с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи, а количество гражданских, получивших ранения, составляет 7-9 тысяч человек", - сообщили в ведомстве, указав, что это консервативная оценка Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на основе имеющихся данных и считается, что фактическое количество жертв больше.
Причиной большинства жертв являются обстрелы, подрыв на минах и взрывоопасных остатках войны (ВОВ), добавили в агентстве.
Отметив, что тенденция к росту жертв среди гражданского населения продолжается, в ведомстве добавили, что только "с марта по 14 мая 2017 года УВКПЧ подтвердило 178 жертв среди гражданского населения (35 погибших и 143 раненых)".
"Несмотря на многочисленные усилия по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня, боевые действия продолжаются ежедневно, вызывая все больше потребностей и приводя к дополнительным потерям. При отсутствии перспективы разрешения ситуации, конфликт продолжает ухудшать повседневную жизнь тысяч людей, живущих по обе стороны от "линии разграничения", усиливая их зависимость от внешней помощи и забирая надежды на нормальную жизнь", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина в СБ ООН сообщила, что через агрессию РФ на Донбассе подверглись разрушениям 37 медучреждений.