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Більше 2 тис. цивільних загинули за час конфлікту на Донбасі - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість загиблих цивільних осіб з початку конфлікту на Донбасі перевищила 2 тисячі, ще близько 7-9 тисяч отримали поранення за цей час. Про це йдеться в новому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає УНН.

Більше 2 тис. цивільних загинули за час конфлікту на Донбасі - ООН

"За оцінками агентства, загальна кількість загиблих серед цивільних осіб з початку конфлікту (у період з 14 квітня 2014 року по 14 травня 2017 року) перевищує 2 тисячі, а кількість цивільних, які отримали поранення, становить 7-9 тисяч осіб", - повідомили у відомстві, вказавши, що це консервативна оцінка Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) на основі наявних даних і вважається, що фактична кількість жертв більша.

Причиною більшості жертв є обстріли, підрив на мінах та вибухонебезпечних залишках війни (ВЗВ), додали в агентстві.

Відзначивши, що тенденція до зростання жертв серед цивільного населення триває, у відомстві зауважили, що лише "з березня по 14 травня 2017 року УВКПЛ підтвердило 178 жертв серед цивільного населення (35 загиблих та 143 поранених)".

"Незважаючи на численні зусилля щодо забезпечення дотримання угод про припинення вогню, бойові дії тривають щодня, спричиняючи все більше потреб та призводячи до додаткових втрат. За відсутності перспективи вирішення ситуації, конфлікт продовжує погіршувати повсякденне життя тисяч людей, які живуть по обидва боки від "лінії розмежування", посилюючи їх залежність від зовнішньої допомоги та забираючи надії на нормальне життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна в РБ ООН повідомила, що через агресію РФ на Донбасі зазнали руйнувань 37 медзакладів.

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