Более 2,7 млн детей в мире проживают в интернатах - ЮНИСЕФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Более2,7 млн детей в мире проживают в детских домах, интернатах и аналогичных заведениях, об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Более 2,7 млн детей в мире проживают в детских домах, интернатах и аналогичных заведениях, то есть с 100 000 детей в приютах находятся 120.
А в Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего - с 100 000 детей в интернатах и детских домах живут 666 человек.
"В приютах дети, и так уязвимы из-за дележа с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие", - заявил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.
ЮНИСЕФ проанализировал ситуацию в 140 государствах, но во многих странах нет точной информации и они не дают данных, например, о том, сколько детей живут в частных учреждениях. ЮНИСЕФ обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.
Напомним, что в начале мая ЮНИСЕФ сообщил, что количество детей-беженцев в мире с 2010 года увеличилась в пять раз.