Більше 2,7 млн дітей у світі проживають в інтернатах - ЮНІСЕФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Більше 2,7 млн дітей у світі проживають в дитячих будинках, інтернатах та аналогічних закладах, про це повідомляється на сайті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), інформує УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Більше 2,7 млн дітей у світі проживають в дитячих будинках, інтернатах та аналогічних закладах, тобто, з 100 тисяч дітей в притулках перебувають 120.
А у Центральній і Східній Європі цей показник в п’ять разів вище середнього — з 100 тисяч дітей в інтернатах та дитячих будинках живуть 666 осіб.
“У притулках діти, які і так уразливі через поділ з сім’єю, стикаються з підвищеним ризиком насильства, зґвалтування і руйнівного впливу на їх когнітивний, соціальний та емоційний розвиток”, — заявив директор по захисту дітей ЮНІСЕФ Корнеліус Уїльямс.
ЮНІСЕФ проаналізував ситуацію в 140 державах, але в багатьох країнах немає точної інформації і вони не дають даних, наприклад, про те, скільки дітей живуть в приватних установах. ЮНІСЕФ звернулася до урядів з проханням надати подібні відомості, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на початку травня ЮНІСЕФ повідомив, що кількість дітей-біженців у світі з 2010 року збільшилась у п’ять разів.