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Белорусская оппозиция: лукашенко лично причастен к депортации украинских детей

Белорусская оппозиция: лукашенко лично причастен к депортации украинских детей

Киев • УНН

 • 654138 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Белорусский диктатор участвовал в незаконной депортации детей с оккупированных россией территорий Украины, говорится в отчете лидеров белорусской оппозиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Национальное антикризисное управление, группа политических оппонентов правительства диктатора александра лукашенко, сообщила в отчете, что 2 150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории беларуси.

В сообщении утверждается, что украинских детей доставили в белорусский санаторий "Золотые пески" в гомельской области и санаторий "Острошицкий городок" и лагерь "Дубрава" в минской области.

В докладе говорится, что передача детей в беларусь была незаконной и нарушала Женевские конвенции и Устав Международного уголовного суда.

Первая группа примерно из 350 детей прибыла из оккупированной Донецкой области 5 и 6 сентября, за ней последовали вторая и третья группы в конце сентября и середине октября, говорится в сообщении. Дополнительные депортации были осуществлены в апреле и мае этого года.

Детей доставили автобусом в россию из удерживаемых россией территорий Украины, а затем поездом в беларусь, говорится в сообщении.

"лукашенко лично распорядился о переводе детей-сирот в беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", — говорится в сообщении.

Агентство Reuters не получило ответа на вопросы, направленные в офис лукашенко. Украинская прокуратура не ответила на запрос о комментариях агентству во вторник.

Юлия Иоффе, доцент Университетского колледжа Лондона и специалист по законодательству о правах детей, заявила, что в случае подтверждения беларусь "вероятно нарушает Конвенцию о правах ребенка".

"Действия беларуси также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, депортация или насильственное перемещение населения в соответствии с Римским статутом МУС, если есть достаточные доказательства того, что насильственное перемещение имело массовый или систематический характер", — сказала Иоффе.

По ее словам, беларусь ни в коем случае нельзя считать нейтральной страной, куда на законных основаниях можно было бы эвакуировать детей, поскольку нет никаких указаний на то, что Украина дала на это согласие.

Дополнение

Около 20 000 детей были незаконно переданы в россию после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, причем некоторые из них переданы на усыновление.

В марте Международный уголовный суд, мировой трибунал по военным преступлениям, выдал ордера на арест президента россии и его уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой по двум пунктам обвинения в военных преступлениях за вывоз сотен украинских детей в россию.

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