Беларусь сбавляет темпы потребления алкоголя

Сообщается, что в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения Беларусь оказалась на 27 месте по потреблению алкоголя на душу населения. При этом, еще год назад Беларусь была на второй строчке.

Также сообщается, что первое место с показателем в 15,2 литра заняла Молдова, второе — Литва (15 литров), третье — Чехия (14,4 литра), четвертое — Германия (13,4), пятое Люксембург (13 литров).

"В Польше выпивают 11,6 литра, в России — 11,7 литра, в Украине — 8,6 литра" - говорится в сообщении.

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Отметим, что украинцы, тем временем, увеличивают траты на алкоголь. За два года наши расходы на алкогольные напитки и табак выросли почти на 60%.

Как сообщал УНН, цены на спиртное в Украине растут и, скорее всего, это подорожание продолжиться еще несколько лет к ряду. Виной тому высокие акцизы и обязательства нашей страны перед ЕС повышать их еще больше.

На фоне таких процессов, украинский рынок алкоголя активно уходит в тень. По этому поводу уже бьют тревогу не только отечественные эксперты, но и представители Европейского парламента.