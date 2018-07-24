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Білорусь збавляє темпи споживання алкоголю

Білорусь збавляє темпи споживання алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Білорусі стали пити менше алкоголю, передає УНН з посиланням на місцеве видання tut.by.

Повідомляється, що в останньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я Білорусь опинилася на 27 місці по споживанню алкоголю на душу населення. При цьому, ще рік тому Білорусь була на другій сходинці.

Також повідомляється, що перше місце з показником в 15,2 літра зайняла Молдова, друге - Литва (15 літрів), третє - Чехія (14,4 літра), четверте - Німеччина (13,4), п'яте Люксембург (13 літрів).

"У Польщі випивають 11,6 літра, в Росії - 11,7 літра, в Україні - 8,6 літра", - йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що українці, тим часом, збільшують витрати на алкоголь. За два роки наші витрати на алкогольні напої та тютюн зросли майже на 60%.

Як повідомляв УНН, ціни на спиртне в Україні зростають і, швидше за все, це подорожчання триватиме ще кілька років поспіль. Виною тому високі акцизи і зобов'язання нашої країни перед ЄС підвищувати їх ще більше.

На тлі таких процесів, український ринок алкоголю активно йде в тінь. З цього приводу вже б'ють тривогу не тільки вітчизняні експерти, а й представники Європейського парламенту.

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