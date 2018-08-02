Белый дом: Трамп направит послание Ким Чен Ыну
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время направить лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание в ответ на его письмо от 1 августа, однако новая личная встреча глав двух государств пока не намечена. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНН.
“Вторая встреча в настоящее время не намечена, окончательных договоренностей (на этот счет) нет. Разумеется, (Трамп) открыт для обсуждения этого, но встреча не запланирована”, — сказала официальный представитель руководителя вашингтонской администрации.
“Мы ответили на письмо председателя (Трудовой партии Кореи, лидера КНДР) Ким (Чен Ына), это сделал президент. И это (ответное) письмо будет вскоре доставлено. Ни в какие другие детали я вдаваться не могу”, — отметила Сандерс.
Как она заявила ранее, Трамп в четверг получил новое письмо от Ким Чен Ына. “Продолжающийся обмен корреспонденцией между лидерами происходит в развитие их встречи в Сингапуре и нацелен на продвижение обязательств, взятых на себя (США и КНДР) в рамках совместного американо-северокорейского заявления”, — пояснила Сандерс, не раскрывая содержание послания.
Как сообщал УНН, власти КНДР не просила в США денег за репатриацию американских солдат.