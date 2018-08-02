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Білий дім: Трамп направить послання Кім Чен Ину

Білий дім: Трамп направить послання Кім Чен Ину

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір найближчим часом направити лідеру КНДР Кім Чен Ину послання у відповідь на його лист від 1 серпня, проте нова особиста зустріч глав двох держав поки не запланована. Про це повідомила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає УНН.

“Друга зустріч в даний час не запланована, остаточних домовленостей (на цей рахунок) немає. Зрозуміло, (Трамп) відкритий для обговорення цього, але зустріч не запланована”, — сказала офіційний представник керівника вашингтонської адміністрації.

“Ми відповіли на лист голови (Трудової партії Кореї, лідера КНДР) Кім (Чен Ина), це зробив президент. І цей (відповідь) лист буде незабаром доставлений. Ні в які інші деталі я вдаватися не можу”, — зазначила Сандерс.

Як вона заявила раніше, Трамп в четвер отримав нового листа від Кім Чен Ина. “Подальший обмін кореспонденцією між лідерами відбувається в розвиток їх зустрічі в Сінгапурі і націлений на просування зобов’язань, взятих на себе (США і КНДР) в рамках спільного американо-північнокорейського заяви”, — пояснила Сандерс, не розкриваючи зміст послання.

Як повідомляв УНН, влада КНДР не просила у США грошей за репатріацію американських солдатів.

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