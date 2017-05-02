Белый дом анонсировал разговор Д.Трамп с В.Путиным о Сирии

По словам представителя американской администрации, главной темой беседы, вероятно, станет Сирия.

Беседа должна состояться в 19:30 по московскому времени.

Этот телефонный разговор станет третим с момента вступления в должность главы государства Д.Трампа. Она состоится на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщал УНН, состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.