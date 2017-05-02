Белый дом анонсировал разговор Д.Трамп с В.Путиным о Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 мая, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Белый дом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам представителя американской администрации, главной темой беседы, вероятно, станет Сирия.
Беседа должна состояться в 19:30 по московскому времени.
Этот телефонный разговор станет третим с момента вступления в должность главы государства Д.Трампа. Она состоится на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Как сообщал УНН, состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.