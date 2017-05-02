Білий дім анонсував розмову Д.Трампа з В.Путіним про Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 травня, проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив Білий дім, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами представника американської адміністрації, головною темою бесіди, ймовірно, стане Сирія.
Бесіда повинна відбутися в 19:30 за московським часом.
Ця телефонна розмова стане третьою з моменту вступу на посаду глави держави Д.Трампа. Вона відбудеться на тлі різкого загострення відносин між Москвою і Вашингтоном.
Як повідомляв УНН, відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і Державного секретаря США Рекса Тіллерсона.