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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Білий дім анонсував розмову Д.Трампа з В.Путіним про Сирію

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 травня, проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив Білий дім, передає УНН з посиланням на ВВС.

Білий дім анонсував розмову Д.Трампа з В.Путіним про Сирію

За словами представника американської адміністрації, головною темою бесіди, ймовірно, стане Сирія.

Бесіда повинна відбутися в 19:30 за московським часом.

Ця телефонна розмова стане третьою з моменту вступу на посаду глави держави Д.Трампа. Вона відбудеться на тлі різкого загострення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Як повідомляв УНН, відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і Державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

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