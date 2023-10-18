Безвиз с ЕС: в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет контрольные показатели, но нужны дальнейшие усилия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина в целом продолжает выполнять контрольные показатели либерализации визового режима с ЕС, однако нужны дальнейшие усилия, где это возможно, в частности, и по борьбе с коррупцией, сообщается в подготовленном Еврокомиссией шестом отчете в рамках механизма приостановления безвизового режима, обнародованном 18 октября, передает УНН.
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"В целом Украина продолжает выполнять контрольные показатели либерализации визового режима и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Комиссии. Однако требуются дальнейшие усилия, где это возможно в текущем контексте", - указано в рекомендациях в отчете.
Детали
Как отмечается в отчете, в частности, требуют дальнейшего решения следующие вопросы:
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- Согласовать визовую политику Украины со списком ЕС относительно третьих стран, для которых нужна виза, в частности относительно стран, которые представляют риск нелегальной миграции или безопасности для ЕС.
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- Продолжать текущие усилия в борьбе с организованной преступностью, "уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной".
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- Продолжить текущие усилия в борьбе с коррупцией, в том числе "путем принятия плана действий по реализации стратегии возврата активов на 2023-2025 годы и внесения изменений в законодательство АРМА по управлению арестованными активами".
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Дополнение
Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза.