Безвиз с ЕС: в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет контрольные показатели, но нужны дальнейшие усилия

Цитата

"В целом Украина продолжает выполнять контрольные показатели либерализации визового режима и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Комиссии. Однако требуются дальнейшие усилия, где это возможно в текущем контексте", - указано в рекомендациях в отчете.

Детали

Как отмечается в отчете, в частности, требуют дальнейшего решения следующие вопросы:



Согласовать визовую политику Украины со списком ЕС относительно третьих стран, для которых нужна виза, в частности относительно стран, которые представляют риск нелегальной миграции или безопасности для ЕС.



Продолжать текущие усилия в борьбе с организованной преступностью, "уделяя особое внимание противодействию контрабанде огнестрельного оружия и наркотиков, несмотря на вызовы, связанные с войной".



Продолжить текущие усилия в борьбе с коррупцией, в том числе "путем принятия плана действий по реализации стратегии возврата активов на 2023-2025 годы и внесения изменений в законодательство АРМА по управлению арестованными активами".



Дополнение

Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза.