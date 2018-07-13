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Безработные украинцы получили 12 млн грн помощи на открытие бизнеса

Безработные украинцы получили 12 млн грн помощи на открытие бизнеса

Киев  •  УНН

 • 12422 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Государство в рамках проекта Минсоцполитики "Рука помощи", который распространяется на безработных малообеспеченных граждан и переселенцев, предоставило украинцам 12 млн гривен финансовой помощи на открытие собственного дела, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.

“Количество желающих начать собственное дело среди членов малообеспеченных семей и переселенцев превысило 600 человек. Из них, по состоянию на 1 июля, 176 уже подготовили и защитили бизнес-планы. Общая сумма возвратной финансовой помощи (микрокредитов), которые выделили украинцам, достигла почти 12 млн гривен”, — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Отмечается, что 81 участник проекта выбрал бизнес в сфере услуг — это ветеринарная, издательская деятельность, строительство, ремонт автомобилей, косметологические, парикмахерские, токарные, туристические услуги, организация отдыха для детей. Второе по популярности место занимает сельское хозяйство — развивать бизнес в этом направлении решил 41 участник. Еще 29 человек занимаются производством. Большинство из них производит продукты питания, мебель, обувь и одежду. Только 25 участников выбрали розничную торговлю.

Как уточнили в Минсоцполитики, размер беспроцентного микрокредита на одного человека в 2018 году составляет до 70 тыс. гривен, в зависимости от бизнес-плана. На эти средства приобретаются материалы и оборудование для новоиспеченных предпринимателей.

Предприниматели участники платят налоги — сегодня в ПФУ уплачено уже 0,5 млн грн, а также становятся работодателями — бывшие безработные создали 23 официальных рабочих места.

С мая 2018 года участие в проекте могут принимать работающие предприятия малого и среднего бизнеса. В течение двух месяцев 24 предпринимателя в трех пилотных областях подготовили и защитили бизнес-планы расширения: государство предоставит им возвратную финансовую помощь на закупку оборудования и материалов при условии создания новых рабочих мест для участников проекта, или ветеранов АТО, которые ищут работу. Утвержденные на 1 июля бизнес-планы предусматривают создание 48 новых рабочих мест.

Для тех участников, которые не хотят открывать собственное дело, проект предлагает разнообразные варианты трудоустройства. Так, 1307 малообеспеченных и переселенцев уже нашли постоянную работу при содействии центров занятости. Еще более 750 человек приняли участие во временных оплачиваемых работах в пользу своих общин.

Справка УНН.

“Рука помощи” — пилотный проект Министерства социальной политики Украины, который реализуется при поддержке Всемирного банка. Цель проекта — помочь переселенцам и членам малообеспеченных семей избавиться от зависимости от соцвыплат, получить достойную работу или основать собственный бизнес. Проект действует в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а с 2018 года — также в отдельных ОТГ Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Уже 4,5 тыс. граждан подали заявки на участие.

Участникам проекта нужно возвращать только разницу между суммой финпомощи и уплаченными за три года налогами и сборами. А в случае, если участник становится работодателем для двух членов малообеспеченной семьи, ВПЛ или участников АТО — финансовая помощь становится невозвратной.

Украинские Национальные Новости

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