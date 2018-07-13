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Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на відкриття бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Держава в рамках проекту Мінсоцполітики “Рука допомоги”, який поширюється на безробітних малозабезпечених громадян та переселенців, надала українцям 12 млн гривень фінансової допомоги на відкриття власної справи, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

“Кількість охочих започаткувати власну справу серед членів малозабезпечених сімей та переселенців перевищила 600 осіб. З них, станом на 1 липня, 176 вже підготували та захистили бізнес-плани. Загальна сума поворотної фінансової допомоги (мікрокредитів), які виділили українцям, сягнула майже 12 млн гривень”, — йдеться у повідомлені Мінсоцполітики.

Зазначається, що 81 учасник проекту обрав бізнес в сфері послуг — це ветеринарна, видавнича діяльність, будівництво, ремонт автомобілів, косметологічні, перукарські, токарні, туристичні послуги, організація відпочинку для дітей тощо. Друге за популярністю місце тримає сільське господарство — розвивати бізнес у цьому напрямку вирішив 41 учасник. Ще 29 осіб займаються виробництвом. Більшість із них виробляє продукти харчування, меблі, взуття та одяг. Лише 25 учасників обрали роздрібну торгівлю.

Як уточнили у Мінсоцполітики, розмір безвідсоткового мікрокредиту на одну особу у 2018 році складає до 70 тис. гривень, в залежності від бізнес-плану. На ці кошти купуються матеріали та обладнання для новоспечених підприємців.
Підприємці-учасники сплачують податки — на сьогодні до ПФУ сплачено вже 0,5 млн грн, а також стають роботодавцями — колишні безробітні створили 23 офіційних робочих місця.

Із травня 2018 року участь у проекті можуть брати працюючі підприємства малого та середнього бізнесу. Протягом двох місяців 24 підприємця в трьох пілотних областях підготували та захистили бізнес-плани розширення: держава надасть їм поворотну фінансову допомогу на закупівлю обладнання та матеріалів за умови створення нових робочих місць для учасників проекту, або ветеранів АТО, які шукають роботу. Затверджені на 1 липня бізнес-плани передбачають створення 48 нових робочих місць.

Для тих учасників, які не хочуть відкривати власну справу, проект пропонує різноманітні варіанти працевлаштування. Так, 1307 малозабезпечених та переселенців вже знайшли постійну роботу за сприяння центрів зайнятості. Ще понад 750 осіб взяли участь у тимчасових оплачуваних роботах на користь своїх громад.

Довідка УНН.

“Рука допомоги ” — пілотний проект Міністерства соціальної політики України, який реалізується за підтримки Світового банку. Мета проекту — допомогти переселенцям та членам малозабезпечених сімей позбутися залежності від соцвиплат, отримати гідну роботу або заснувати власний бізнес. Проект діє в Харківській, Полтавській та Львівській областях, а з 2018 року — також в окремих ОТГ Житомирської, Донецької та Чернігівської областей. Вже 4,5 тис. громадян подали заявки на участь.

Учасникам проекту потрібно повертати лише різницю між сумою фіндопомоги та сплаченими за три роки податками і зборами. А в разі, якщо учасник стає роботодавцем для двох членів малозабезпеченої сім’ї, ВПО або учасників АТО — фінансова допомога стає безповоротною.

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