Без защиты и с неограниченным сверхурочным временем: какой будет работа по новому Трудовому кодексу

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Уже длительное время не утихают дискуссии вокруг изменений в законодательство о труде, готовящихся властью. Официально Трудовой кодекс еще не обнародован, но отдельные народные депутаты обнародовали вероятный проект кодекса в котором воплощены все "страшилки", которыми пугали украинцев в течение последних месяцев. УНН предлагает разобраться в том, что же готовит власть для работников.

Появление уже в ближайшие месяцы нового трудового законодательства анонсировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

Принудительный труд

Статья 7 проекта дает возможность более широкого применения принудительного труда.

В частности, не считается принудительным трудом:

1) военная или альтернативная (невоенной) службы, если работа носит чисто военный или служебный характер;

2) работа, выполняемая лицом по приговору или решению суда;

3) работа, выполняемая в соответствии с законами Украины "О правовом режиме военного положения" и "О правовом режиме чрезвычайного положения".

Тогда как статья 2 Конвенции Международной организации труда № 29

"О принудительном или обязательном труде" говорит следующее:

"1. В смысле настоящей Конвенции термин принудительный или обязательный труд означает любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.

2. Однако срок принудительного или обязательного труда в смысле настоящей Конвенции не включает в себя:

а) любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной военной службе и применяемую для работ чисто военного характера;

b) любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;

с) любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ".

Без трудовых книжек

Учет трудовой деятельности работников предлагается осуществлять исключительно в электронной форме. В действующем КЗоТ Статья 48 закрепляет, что трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника.

Эксперты считают, что отказ от трудовых книжек вызывает риск потери данных и как следствие - трудового стажа.





Профисийни союз потеряют свой статус

В действующем КЗоТ закреплено право граждан на объединение в профессиональные союзы

Согласно Конституции Украины и Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" граждане Украины имеют право на основе свободного волеизъявления без какого-либо разрешения создавать профессиональные союзы с целью представительства, осуществления и защиты своих трудовых и социально-экономических прав и интересов , вступать в них и выходить из них на условиях и в порядке, определенных их уставами, принимать участие в работе профессиональных союзов.

Государство признает профессиональные союзы полномочными представителями работников и защитниками их трудовых, социально-экономических прав и интересов в органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с собственником или уполномоченным им органом, а также с другими объединениями граждан.

Законопроектом предлагается внедрить термин "представители трудящихся", а также позволить представлять интересы работников первичным профсоюзным организациям.

"Статья 10. Представители работников

1. Представителями работников является первичная профсоюзная организация (организации), а в случае ее отсутствия - свободно избранный представитель (представители) работников.

Представители работников осуществляют свою деятельность по защите трудовых, социальных и экономических прав и интересов работников в установленном законом порядке.

Работодатель способствует законной деятельности представителей работников.

2. Работодателю, его законным представителям, уполномоченным им лицам запрещается вмешиваться в законную деятельность представителей работников, препятствовать ее осуществлению, совершать действия, направленные на ее прекращение, управлять деятельностью представителей работников, организовывать ее, поддерживать путем финансирования", - говорится в законопроекте.

В то же время правовой анализ предлагаемых изменений свидетельствует, что эти новеллы в совокупности с утратой силы ЗУ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" создают условия неопределенности правового статуса профсоюзов, на сегодняшний день являются признанными государством полномочными представителями работников.

Иностранные компании смогут нанимать украинский не отрывая представительства в Украине

Легализация использования труда на территории Украины иностранными юридическими и физическими лицами без регистрации представительства или по доверенности означает, что работник будет лишен возможности защищать свои права так как ответчик находится на территории Украины.

Срочные договора

Работодатель получит право нанимать работников исключительно на условиях срочных трудовых договоров, является нарушение Конвенции МОТ № 158 (ч.3 ст.2 и ст.4), которой закрепляются гарантии защиты работников от заключения договоров, ухудшающие их положение и гарантируется прекращения трудовых отношений только при наличии законных оснований, связанных со способностями или поведением работника или вызванного производственной необходимостью предприятия, учреждения или службы.

Отдыхать будут меньше

В проекте кодекса изложены:

"Статья 52. Гарантии отдыха

1. Гарантии отдыха предусматривают обязанности по предоставлению:

1) перерывы в течение рабочего дня (смены);

2) минимального ежедневного (междусменного) отдыха;

3) минимального еженедельного непрерывного отдыха (выходных дней)

4) права на отдых в праздничные и нерабочие дни;

5) отпусков.

2. Работникам на условиях определенных трудовым и/или коллективным договором предоставляется перерыв для отдыха и питания, не включается в рабочее время. В случае превышения продолжительности ежедневной работы (смены) шести часов предоставления такого перерыва является обязательным.

На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени. Условия предоставления такой возможности определяются в трудовом договоре и/или коллективном договоре.

3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, кроме общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка.

Эти перерывы предоставляются не реже чем через 3:00 продолжительностью не менее тридцати минут каждый. При наличии двух и более грудных детей продолжительность перерыва устанавливается не менее часа. Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются согласно условиям оплаты труда.

4. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха не может составлять менее 12:00 в течение каждых 24 часов.

5. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) должен составлять не менее 24 часов в течение каждого семидневного периода, без учета продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха.

Дни еженедельного отдыха устанавливают в трудовом договоре и/или коллективном договоре.

6. Привлечение работников к работе в их выходной день допускается только в исключительных случаях, определяемых трудовым договором и или коллективным договором. Работа в выходной день может по соглашению сторон компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.

7. Порядок оплаты за работу в выходные дни устанавливается трудовым договором и/или коллективным договором с учетом гарантий, определенных статьей 71 настоящего Кодекса".

Если соответствующие права договором не прописаны, то их работник не имеет. Работодатель сможет заключить соглашение, чтобы ухудшить положение работника (прописать там основания отстранения).

Согласно проекту, в договорном порядке определяется:

продолжительность перерывов (ч. 2 ст. 52)

условия привлечения к работе в выходные дни (ч. 6 ст. 52)

условия отзыва из отпуска (ч. 11 ст. 56)

случаи предоставления отпуска без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 62)

введение коллективной материальной ответственности (ч. 7 ст. 81).

Кроме того, допускается привлечение к работе ночью и сверхурочно женщин с детьми без их согласия. Работающие мамы потеряют право на дополнительный оплачиваемый отпуск (сегодня - 10 дней).

В ст. 54 проекта не предусмотрено отпусков за работу с вредными и тяжелыми условиями труда, а также за особый характер труда (ст. 76 действующего КЗоТ).

Материнство под угрозой

Отсутствуют запреты на увольнение женщин с детьми в возрасте до 3 лет, а также одиноких женщин с ребенком в возрасте до 14 рокив. Женщины пользоваться защитой от увольнения только в период использования отпуска в связи с беременностью и родами (70 дней до и 56 дней после родов ). Как мы уже писали выше, допускается привлечение к работе ночью и сверхурочно женщин с детьми без их согласия. Работающие мамы потеряют право на дополнительный оплачиваемый отпуск (сегодня - 10 дней).

Также матерей с детьми до 3 лет исключено из перечня тех, кто освобожден от испытательного срока. Из этого же перечня исчезли переселенцы и бывшие военные.

Сверхурочная работа станет менее оплачиваемой

В проекте заложено следующее:

"Статья 48. Рабочее время и его продолжительность

(...) 2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется работодателем с учетом специфики его деятельности и консультаций с представителями работников. Сверхурочными считаются работы сверх установленных в трудовом договоре продолжительность работы в течение дня (смены). (...) 3. В случае применения суммированного режима рабочего времени, продолжительность рабочего времени за определенный учетный период, не может превышать четырех месяцев подряд, рассчитывается пропорционально продолжительности, определенной в части второй настоящей статьи. В этом случае, сверхурочным есть время, суммарно отработанное за учетный период сверх установленного в трудовом договоре рабочее время.

4. Применение сверхурочных работ допускается только в исключительных случаях, определяемых трудовым договором и/или коллективным договором.

К сверхурочным работам запрещается привлекать:

1) беременных женщин;

2) лиц, моложе восемнадцати лет;

3) работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

5. Привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочным работам возможно только с их согласия и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям ".

Также в статье 71 проекта устанавливаются гарантии оплаты работы в ночное время, выходные и нерабочие дни, за сверхурочные работы.

"1. За работу в ночное время производится доплата в размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором, но не менее 20 процентов ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

2. Оплата труда за работу в выходные или нерабочие дни осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

3. При применении сверхурочных работ оплата труда осуществляется в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом такого повышения оплата труда должна быть как минимум на 20 процентов выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда ", - говорится в проекте.

То есть, доплата за работу сверх нормы, в праздники и выходные составляет 20%, а не 100% как сегодня. Основания для привлечения к сверхурочным работам законопроектом не определяются - их будут устанавливать в договорном порядке. Также предусмотрена верхняя граница сверхурочных годы - пока она составляет 120 часов в год. Интересно, что проектом допускается привлечение к ночной работы и работы сверх нормы женщин с детьми без их согласия.

Основания для привлечения к сверхурочным работам законом не определяются - их будет установлено в договорном порядке (ст. 48 проекта).

Увольнение по желанию работодателя

В части 1 ст.35 определено как основание для увольнения желание работодателя. Условием является предупреждение или выплата компенсации (минимум за 15 дней).

Также за виновные действия можно уволить, если работник совершит проступок во второй раз за полгода (ст. 36).

Платная медиация

В действующем КЗоТ платная процедура досудебной медиации отсутствует. Освобождение от судебного сбора предлагается только после обращения к медиатору.

Освобождение от судебного сбора: Закон Украины "О судебном сборе"

Статья 5. Льготы по уплате судебного сбора

1. От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются:

1) истцы - по делам о взыскании заработной платы и восстановления на работе.

Кроме того, устанавливается исковая давность 1 год для исков о взыскании зарплаты.

В действующем КЗоТ:

Статья 233. Сроки обращения в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд за разрешением трудовых споров

Работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по делам об увольнении - в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

В случае нарушения законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся ему заработной платы без ограничения каким-либо сроком.

В целом проектом предлагается отменить действие более 40 Конвенций МОТ. Среди них - 6 из 8 основных (фундаментальных) Конвенции (обязательные с точки зрения международных трудовых стандартов).

Украина является членом Международной организации труда с 1954 г.. Большинство действующих Конвенций МОТ были ратифицированы Украиной во времена СССР. Следует отметить, что Конвенции МОТ устанавливают минимальные трудовые, социально-экономические гарантии, поэтому соблюдение и учет положений Конвенции является приоритетным при осуществлении государством социально-экономической политики.