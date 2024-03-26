Без света остаются 23 тыс. абонентов: в Одесской облгосадминистрации рассказали о последствиях вчерашней атаки рф

По состоянию на 13 часов без электроснабжения остаются 23 тыс. абонентов Одесской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Крапива, передает УНН.

В настоящее время ситуация контролируется. Была атака рф, как известно, в дополнение - вчера на территории Одесской области была проблема с непогодой: по состоянию на 13 часов 23 тыс абонентов остаются без света. Более 100 работников работают над решением проблемы - рассказал он.

Крапива добавил, что в результате вчерашней атаки рф ранения получили 10 человек.

"Семь человек в настоящее время находятся в медицинских учреждениях, им предоставляется необходимое медицинское лечение. Из них - трое женщин", - уточнил он.

Напомним, вчера враг нанес ракетный удар по Одессе.