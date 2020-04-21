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Чемпионат Испании по баскетболу договорился с клубами о продлении соревнований

Чемпионат Испании по баскетболу договорился с клубами о продлении соревнований

Киев  •  УНН

 • 11276 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Чемпионат Испании по баскетболу (ACB) запланировал завершения сезона турниром из 12 команд в одном месте, информирует УНН со ссылкой на Marca.

Все участники соревнований, а именно 18 клубов АСВ, достигли соглашения о том, чтобы завершить первенство во время собрания, которое состоялось сегодня. Пока отсутствует дата возобновления соревнований.

12 лучших команд в турнирной таблице на момент приостановления турнира ("Барселона", "Реал", "Сарагоса", "Тенерифе", "Бильбао", "Андорра", "Уникаха" Малага, "Валенсия", "Сан-Пабло Бургос", "Баскония", "Гран-Канария" и "Обрадойро") были разделены на две группы по шесть. Две лучшие команды в каждой группе выйдут в полуфинал, а победители сыграют в финале.

Также было определено, что последние две команды турнирной таблицы сохранят прописку в элитном дивизионе ведущего баскетбольного чемпионата континента. Сейчас неизвестно, получат ли первые два клуба нижнего дивизиона Испании повышение в прописке.

Заметим, что чемпионат ACB был сначала закрыт до 24 апреля, а затем было принято решение о его бессрочном приостановлении в начале апреля.

Добавим, в составе "Барселоны" выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой, а форвард сборной Владимир Герун играет в "Уникаси".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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