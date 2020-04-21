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Чемпіонат Іспанії з баскетболу домовився з клубами про продовження змагань

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Чемпіонат Іспанії з баскетболу (ACB) запланував завершення сезону турніром з 12 команд в одному місці, інформує УНН з посиланням на Marca.

Усі учасники змагань, а саме 18 клубів АСВ, досягли угоди про те, щоб завершити першість під час зборів, які відбулися сьогодні. Наразі відсутня дата відновлення змагань.

12 кращим команд в турнірній таблиці на момент призупинення турніру ("Барселона", "Реал" Мадрид, "Сарагоса", "Тенеріфе", "Більбао", "Андорра", "Унікаха" Малага, "Валенсія", "Сан-Пабло Бургос", "Басконія", "Гран-Канарія" і "Обрадойро") були розділені на дві групи по шість. Дві кращі команди в кожній групі вийдуть до півфіналу, а переможці зіграють у фіналі.

Також було визначено, що останні дві команди турнірної таблиці збережуть прописку в елітному дивізіоні провідного баскетбольного чемпіонату континенту. Наразі невідомо чи отримають перші два клуби нижнього дивізіону Іспанії підвищення у прописці.

Зауважимо, що чемпіонат ACB був спочатку закритий до 24 квітня, а потім було прийнято рішення про його безстрокове призупинення на початку квітня.

Додамо, у складі "Барселони" виступає центровий збірної України Артем Пустовий, а форвард збірної Володимир Герун грає в "Унікасі".

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