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Без электричества и под постоянными обстрелами: какая ситуация на Харьковщине

Без электричества и под постоянными обстрелами: какая ситуация на Харьковщине

Киев  •  УНН

 • 1767 просмотра

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Российские войска обстреляли Купянский район, в результате чего погибли два человека и обесточены около 10 улиц. На левом берегу Оскола без света остаются 1700 местных жителей.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удар по Купянскому району Харьковщины, в результате чего есть погибшие, обесточены десятки улиц. Об этом рассказал начальник Купянской РГА Андрей Канашевич в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Купянск и прилегающие населенные пункты Купянского района. Вечером враг применил реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, нанеся удары по городу. В результате обстрела один человек погиб на месте, а другой погиб от тяжелых ранений.

После этого оккупанты обстреляли другие улицы Купянска, в результате чего обесточены до 10 улиц. Восстановление электроснабжения в Купянске возможно, однако на левом берегу реки Оскол это пока невозможно.

Нужно задействовать очень большие силы, а ситуация с безопасностью не позволяет этого сделать. Рисковать людьми никто не будет

- сказал Канашевич.

По его словам, в тех населенных пунктах на левом берегу остается примерно 1700 человек. Детей среди них нет. Остались в основном пожилые люди, которые по разным причинам отказываются от эвакуации, несмотря на постоянные обстрелы. Однако после увеличения интенсивности атак они могут изменить свое решение.

Относительно ситуации в Двуречанской громаде, где остаются около 900 человек, местные власти информируют жителей о возможности эвакуации и готовы оказать помощь в организации выезда.

Ситуация в этих районах остается сложной, и войска ВСУ продолжают обеспечивать контроль над территорией.

Напомним,

Уже известно о двух погибших в результате российского обстрела жилого сектора Купянска в понедельник вечером. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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