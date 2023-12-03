Бесплатная антиретровирусная терапия для больных ВИЧ: Министерство здравоохранения рассказало о порядке доступа к ней
Киев • УНН
Антиретровирусные препараты предоставляются ВИЧ-инфицированным пациентам бесплатно, а Министерство здравоохранения подробно разъясняет, как получить это пожизненное лечение, которое подавляет вирус и предотвращает передачу инфекции.
Препараты АРВ-терапии бесплатны для пациентов с ВИЧ. В Министерстве здравоохранения объяснили, как можно получить препараты.
Что такое антиретровирусная (АРВ) терапия?
Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) - метод лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Благодаря АРВ-терапии размножение вируса иммунодефицита человека в организме максимально подавляется, иммунная система восстанавливается, а уровень вирусной нагрузки достигает такого, что не определяется тестами.
Неопределяемая вирусная нагрузка
Неопределяемая вирусная нагрузка в течение 6 месяцев или более означает невозможность передачи вируса во время полового акта (это основа формулы "Не определяется = Не передается").
Препараты АРВ-терапии бесплатны для пациента и их нужно принимать пожизненно, даже если вирусная нагрузка больше не определяется с помощью тестов.
Как получить антиретровирусную терапию?
Протестироваться на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Это нужно делать регулярно, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Тестирование является бесплатным и конфиденциальным. Пройти его можно у семейного врача врача, в кабинете доверия, в учреждениях здравоохранения или мобильных пунктах для тестирования. Найти наиболее удобную для вас точку проведения тестирования можно в чат-боте.
В случае подтвержденного положительного результата врач предложит начать АРВ-терапию. Важно начать лечение как можно скорее. Все результаты ваших тестирований являются конфиденциальными. За разглашение информации о вашем состоянии здоровья медицинские работники могут понести уголовную ответственность и получить запрет на осуществление профессиональной профессиональной деятельности.
Иногда врач может при необходимости направить вас на дополнительные обследования.
Далее вам составят план лечения. АРВ-терапия может быть разной. Иногда одновременно с лекарствами в рамках терапии требуются дополнительные препараты, снижающие риск развития сопутствующих заболеваний.
Врач выдаст вам комплекс лекарств на 3-6 месяцев, и вы начинаете терапию по назначенной схеме. Лекарства необходимо принимать ежедневно примерно в одно и то же время. Это нужно делать до конца жизни. Очень важно не пропускать время приема лекарства, ведь вирус может приспособиться к компонентам препарата и стать неуязвимым к ним.
Врач может корректировать схему, учитывая эффективность лечения именно в вашем случае.
Если люди с ВИЧ не получают лечения, болезнь прогрессирует. Лечение же может замедлить или предотвратить дальнейшее развитие болезни. Благодаря успехам в лечении ВИЧ-инфекции переход к тяжелейшему этапу заболевания - СПИДу - сегодня случается реже, чем раньше, когда болезнь только открыли.
Помните, важно принимать препараты АРВ-терапии непрерывно и систематически, ведь без ежедневного подавления лекарствами вирус снова начнет размножаться и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схеме лечения.
В то же время следует помнить, что ни одного эффективного способа вылечить ВИЧ-инфекцию нет - если человек инфицировался ВИЧ, он остается с ним навсегда. Но при условии надлежащего медицинского ухода ВИЧ можно контролировать. Люди с ВИЧ, которые получают эффективное лечение, могут жить долгой здоровой жизнью, рожать здоровых детей и быть безопасными для своих партнеров.
Бесплатная антиретровирусная терапия для больных ВИЧ: Министерство здравоохранения рассказало о порядке доступа к ней
Антиретровирусные препараты предоставляются ВИЧ-инфицированным пациентам бесплатно, а Министерство здравоохранения подробно разъясняет, как получить это пожизненное лечение, которое подавляет вирус и предотвращает передачу инфекции.
Украинские полярники рассказали, зачем каждый год копают ров в снегу возле станции "Вернадского"
Украинские полярники каждый год копают ров возле станции "Академик Вернадский", чтобы обеспечить доступ к заснеженному причалу для летних выходов в море и разгрузки судов. В этом году копание снежного прохода длиной около 40 метров и шириной 2 метра заняло больше недели.
рф просила координаты подводных лодок НАТО при укладке "Северного потока-2" - СМИ
россия запросила информацию о зонах подводных лодок НАТО во время строительства "Северного потока-2", что может поставить под угрозу безопасность Германии и НАТО.
Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали
Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения в двух областях Украины. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Может ли Запад признать путина нелегитимным? В ОП дали объяснение
Михаил Подоляк отметил, что признание нелегитимности путина будет тянуть за собой множество юридических вопросов.
Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию" для Украины
Литва представила Украине обновленную концепцию разминирования, которая сосредотачивается на гуманитарном и боевом разминировании на территориях, пострадавших от войны, что является приоритетом помощи Литвы Украине на 2024-2026 годы.
Ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день
Исследователи обнаружили, что антарктические пингвины на острове Кинг-Джордж спят короткими мгновениями более 10 000 раз в день, чтобы постоянно охранять свои гнезда, не погружаясь в глубокий сон. Этот фрагментарный режим сна отследили с помощью электроэнцефалограммы и видеозаписи.
"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины
Дэвид Петреус раскритиковал США за недостаточную реакцию на российскую оккупацию Крыма и поспешный вывод войск из Афганистана, предположив, что это подбодрило Путина в отношении Украины. Он также связал эти действия с необходимостью поддержки Тайваня и подробно остановился на факторах, способствующих вызовам, с которыми сталкивается Украина на поле боя.
Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН
Папа Франциск призывал к действиям по борьбе с изменением климата во время саммита ООН, выступая за отказ от использования ископаемого топлива. Проблемы со здоровьем не позволили ему присутствовать на саммите, но он выразил солидарность в видеообращении.
Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей
В селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь. Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.