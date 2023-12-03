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Бесплатная антиретровирусная терапия для больных ВИЧ: Министерство здравоохранения рассказало о порядке доступа к ней

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 03:28  •  22930 просмотра

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Антиретровирусные препараты предоставляются ВИЧ-инфицированным пациентам бесплатно, а Министерство здравоохранения подробно разъясняет, как получить это пожизненное лечение, которое подавляет вирус и предотвращает передачу инфекции.

Препараты АРВ-терапии бесплатны для пациентов с ВИЧ. В Министерстве здравоохранения объяснили, как можно получить препараты.

Что такое антиретровирусная (АРВ) терапия?

Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) - метод лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Благодаря АРВ-терапии размножение вируса иммунодефицита человека в организме максимально подавляется, иммунная система восстанавливается, а уровень вирусной нагрузки достигает такого, что не определяется тестами.

Неопределяемая вирусная нагрузка

Неопределяемая вирусная нагрузка в течение 6 месяцев или более означает невозможность передачи вируса во время полового акта (это основа формулы "Не определяется = Не передается").

Препараты АРВ-терапии бесплатны для пациента и их нужно принимать пожизненно, даже если вирусная нагрузка больше не определяется с помощью тестов.

Как получить антиретровирусную терапию?

Протестироваться на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Это нужно делать регулярно, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Тестирование является бесплатным и конфиденциальным. Пройти его можно у семейного врача врача, в кабинете доверия, в учреждениях здравоохранения или мобильных пунктах для тестирования. Найти наиболее удобную для вас точку проведения тестирования можно в чат-боте.

В случае подтвержденного положительного результата врач предложит начать АРВ-терапию. Важно начать лечение как можно скорее. Все результаты ваших тестирований являются конфиденциальными. За разглашение информации о вашем состоянии здоровья медицинские работники могут понести уголовную ответственность и получить запрет на осуществление профессиональной профессиональной деятельности.

Иногда врач может при необходимости направить вас на дополнительные обследования.

Далее вам составят план лечения. АРВ-терапия может быть разной. Иногда одновременно с лекарствами в рамках терапии требуются дополнительные препараты, снижающие риск развития сопутствующих заболеваний.

Врач выдаст вам комплекс лекарств на 3-6 месяцев, и вы начинаете терапию по назначенной схеме. Лекарства необходимо принимать ежедневно примерно в одно и то же время. Это нужно делать до конца жизни. Очень важно не пропускать время приема лекарства, ведь вирус может приспособиться к компонентам препарата и стать неуязвимым к ним.

Врач может корректировать схему, учитывая эффективность лечения именно в вашем случае.

Если люди с ВИЧ не получают лечения, болезнь прогрессирует. Лечение же может замедлить или предотвратить дальнейшее развитие болезни. Благодаря успехам в лечении ВИЧ-инфекции переход к тяжелейшему этапу заболевания - СПИДу - сегодня случается реже, чем раньше, когда болезнь только открыли.

Помните, важно принимать препараты АРВ-терапии непрерывно и систематически, ведь без ежедневного подавления лекарствами вирус снова начнет размножаться и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схеме лечения.

В то же время следует помнить, что ни одного эффективного способа вылечить ВИЧ-инфекцию нет - если человек инфицировался ВИЧ, он остается с ним навсегда. Но при условии надлежащего медицинского ухода ВИЧ можно контролировать. Люди с ВИЧ, которые получают эффективное лечение, могут жить долгой здоровой жизнью, рожать здоровых детей и быть безопасными для своих партнеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
Безкоштовна антиретровірусна терапія для хворих на ВІЛ: Міністерство охорони здоров'я розповіло про порядок доступу до неї
Free antiretroviral therapy for HIV patients: The Ministry of Health told about the procedure of access to it
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