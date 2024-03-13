Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена

Беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области рф, работа технологических объектов завода остановлена, заявил в среду губернатор российского региона, пишет УНН.

Детали

"По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются", - написал глава ростовской области рф василий голубев.

Ранне он сообщал, что якобы на подлете к новошахтинску утром было уничтожено 3 БПЛА.

Тем временем минобороны рф заявило сначала о еще семи беспилотниках, якобы "уничтоженных" над территорией белгородской области (1 БПЛА) и воронежской области (6 БПЛА) утром, а позже утром - о еще двух беспилотниках над территорией белгородской области.

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