Беспилотники атаковали Грозный: видео
Киев • УНН
В столице Чечни зафиксирована атака беспилотников на базу ОМОНа и 2-й полк. Местные власти пока не предоставили комментариев по поводу инцидента.
Столица Чечни - город Грозный - была атакована беспилотниками, сообщает UNN со ссылкой на Telegram-канал Astra.
По информации местных пабликов, целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк.
Власти пока не комментировали атаку.
Добавим
По данным DW, три дня назад БПЛА уже атаковали Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что четыре бойца получили ранения во время взрыва дрона над казармами спецполка полиции имени Ахмата Кадырова.