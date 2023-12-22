Бесконечно смелые люди - Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником работников и работниц энергетической отрасли. Глава государства поблагодарил энергетиков за неутомимость и результативность, сообщает УНН.

Детали

Как отметил Президент, в современном мире не бывает нормальной жизни без надежной энергетики.

Наше государство гордится своими энергетиками, которые являются не только профессионалами, но и бесконечно смелыми людьми. Которые работают всегда и везде, в праздник и в будни, ночью и днем, после обстрелов и ударов стихий - реально спасают страну. Дают возможность нашим людям жить и работать. Спасибо всем работникам и работницам энергетической отрасли за неутомимость и результативность! - написал Зеленский в Telegram.

Напомним,

Как сообщал УНН, сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности - День энергетика.