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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бельгийская оружейная компания и Украина объединяются для производства противодронных ракет

Бельгийская оружейная компания и Украина объединяются для производства противодронных ракет

Киев  •  УНН

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THALES Belgium подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием для совместного производства ракет против БпЛА. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с передачей технологий и комплектующих.

Бельгийская оружейная компания THALES Belgium и украинское предприятие ОПК подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства вооружения. Речь идет об организации совместного производства средств для противовоздушной обороны, сообщили в Минстратегпроме, пишет УНН.

THALES Belgium подписали Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предусматривает совместное производство ракет для противодействия вражеским БпЛА. Также ожидаем, что в дальнейшем это сотрудничество расширится - до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам. Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов

- сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин в Telegram.

Как указали в Минстратегпроме, указанное совместное производство позволит в кратчайшие сроки усилить защиту объектов критической инфраструктуры Украины.

Сметанин выразил благодарность THALES за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и за поддержку обороноспособности Украины.

Справочно

Thales Belgium, ранее Forges de Zeebrugge (FZ), является производителем оружия в Герстале в Бельгии.

Forges De Zeebrugge SA была основана в 1988 году. Деятельность компании, по данным Bloomberg, включает производство боеприпасов и принадлежностей, таких как военно-морская, авиационная, зенитная, танковая, береговая и полевая артиллерийская продукция.

По данным из открытых источников, современная FZ является дочерней компанией Thales и является ведущим производителем авиационной ракетной системы "воздух-земля" (70 мм, 2,75 дюйма), включая ракетную установку (7, 12 и 19 труб), ракеты и систему управления стрельбой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаТехнологии
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