Беларусь и рф в очередной раз продлили совместные военные учения

Учения Вооруженных сил беларуси и россии, которые проходят на территории беларуси с апреля 2022 года, продлены минимум до 3 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, другие же на выходных 25 и 26 ноября.

Учения на полигонах продлены с 27 ноября и до:

◾️227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.12;

◾️Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;

◾️Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 02.12;

◾️Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;

◾️212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12;

◾️230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.12;

◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 03.12;

◾️Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;

Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 83 недели.