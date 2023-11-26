Беларусь и рф в очередной раз продлили совместные военные учения
Киев • УНН
Страны продлили совместные военные учения в Беларуси как минимум до 3 декабря
Учения Вооруженных сил беларуси и россии, которые проходят на территории беларуси с апреля 2022 года, продлены минимум до 3 декабря, сообщает УНН со ссылкой на Беларускі Гаюн.
Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, другие же на выходных 25 и 26 ноября.
Учения на полигонах продлены с 27 ноября и до:
◾️227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.12;
◾️Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;
◾️Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 02.12;
◾️Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;
◾️212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12;
◾️230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.12;
◾️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 03.12;
◾️Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;
Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее число продлений составляет 83 недели.
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