Байден выбирает руководителя в вопросах борьбы с изменением климата — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден рассматривает на назначение руководителем Агентства по охране окружающей среды (EPA) две кандидатуры. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.
Отмечается, что Байден рассматривает возможность назначения Джины Маккарти, которая возглавляла EPA в администрации президента Барака Обамы, внутренним “царем климата”, ответственной за координацию климатической политики между федеральными ведомствами.
Байден также рассматривает афроамериканца Майкла Регана, который руководит экологическим агентством Северной Каролины, управлять EPA.
Однако переходная команда Байдена пока не комментирует возможность таких назначений.
Добавляется, что Байден считает вопрос борьбы с изменением климата одним из основных направлений своей будущей администрации, стремясь восстановить США как мирового лидера по этому вопросу, заставив все федеральные ведомства пересмотреть свою роль в решении экологической проблемы.